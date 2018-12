Ausweis wird teurer

Ludwigshafen.Unter dem Motto „33 Bibliotheken. Ein Ausweis“ bieten 33 Bibliotheken in der Region einen gemeinsamen Nutzungsausweis (Metropol-Card) an. Das Jahresentgelt dafür wird 2019 von 20 auf 24 Euro angehoben. Der Stadtrat stimmte einer entsprechenden Änderung der Entgeltordnung der Stadtbibliothek zu. Neben der Metropol-Card bieten alle Mitgliedsbibliotheken einen Ausweis an, der auf die Nutzung der eigenen Bibliothek beschränkt ist. Die Stadtbibliothek erhebt für diesen Ausweis ein Jahresentgelt von 18 Euro.

Auch die Preise für die Leistungen des Bestattungsdienstes werden angepasst. Erhöhungen konnten laut Stadt in den letzten 15 Jahren vermieden werden. Durch die Entwicklung der Einkaufspreise und Personalkosten könnten diese Kostensteigerungen seit diesem Jahr betrieblich nicht mehr aufgefangen werden. Deshalb steigen die Preise ab 2019 um durchschnittlich fünf Prozent. Mit dieser Anpassung soll der Bestattungsdienst neben der Kostendeckung den Beitrag zur Unterhaltung der städtischen Ehrengräber in Höhe von 25 000 Euro leisten. hbg

© Mannheimer Morgen, Freitag, 14.12.2018