Ausweise gefälscht

Ludwigshafen.Bei Kontrollen von Pensionen und Baustellen haben Polizeibeamte gemeinsam mit dem Gewerbeamt der Stadt mehrere Verstöße festgestellt. Wie die Behörde am Donnerstag mitteilte, wurden zwei türkische Staatsangehörige in einer Pension angetroffen, die sich mit gefälschten Ausweisdokumenten auswiesen. Ein Albaner, der seit sechs Monaten in Deutschland wohnt, konnte kein Visum vorweisen. Gegen die Männer wurden Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung und illegalem Aufenthalt eingeleitet. Sie wurden erkennungsdienstlich behandelt und DNA-Proben entnommen.

In einer Pension in der Luitpoldstraße wurde ein Mann gefasst, der von der Staatsanwaltschaft Bremen wegen Betrug gesucht wurde. Bei einer weiteren Kontrolle stellten die Beamten fest, dass ein bulgarischer Staatsangehöriger seit 2014 seinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, aber weiterhin seinen Wagen mit bulgarischem Kennzeichen fährt. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz eingeleitet. ott

© Mannheimer Morgen, Freitag, 27.09.2019