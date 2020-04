Auszeichnung für Breitenbach

Ludwigshafen.Jörg Breitenbach, Lehrbeauftragter an der Hochschule Ludwigshafen und Hochschulratsmitglied, ist vom American Institute for Medical and Biological Engineering (AIMBE) mit Sitz in Washington ins AIMBE College of Fellows und damit „in die Elite der Medizin- und Biotechnik“ aufgenommen worden, teilte die Hochschule mit. Die College-Mitgliedschaft zeichnet Ingenieure und Naturwissenschaftler für herausragende Beiträge zu Forschung und Praxis oder wegen Pionierarbeit in Technologiefeldern aus. Bei Breitenbach ehrte das College dessen „herausragende Beiträge zu patientenzentrierten polymeren Darreichungsformen bei Infektionskrankheiten und neurologischen Eingriffen“. Er war bis Ende 2019 im Abbott-Konzern verantwortlich für die globale Produktentwicklung der Pharma-Sparte. ott

