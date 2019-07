Auszeit vom Krieg in der Heimat

Ludwigshafen.„Begeistert!“ ist das erste Wort, das Olexandra Orlova einfällt, als sie nach ihren ersten Eindrücken von Deutschland gefragt wird. Mit 14 weiteren Kindern und Jugendlichen weilt die vierzehnjährige Ukrainerin in Ludwigshafen. „Wir möchten den jungen Menschen einige schöne, unvergessliche Tage schenken, die wieder Mut machen“, erklärt Valentyna Sobetska das Ziel des Sommercamps, das bereits zum fünften Mal stattfindet. Die Idee, etwas für benachteiligte Kinder aus ihrer Heimat auf die Beine zu stellen, entstand 2014. Inmitten des aufkeimenden Ukraine-Konflikts rief Sobetska den gemeinnützigen Verein „Kinderhilfe Ukraine Rhein-Neckar“ ins Leben.

Wie allgegenwärtig der Krieg nach wie vor ist, erläutert sie am Beispiel ihrer Heimatstadt, aus der alle Teilnehmer stammen. „Novograd-Volynskij ist eine Garnisonsstadt, jeder zweite Bewohner hat mit der Armee zu tun.“ Auch wenn der 56 000 Einwohner zählende Ort im Nordwesten des Landes weit von der Front entfernt liege, so sei der Krieg erschreckend nah: „Angehörige vieler Kinder kämpfen im Donbass für die Unabhängigkeit der Ukraine.“ Mehr als 200 Menschen aus der Umgebung seien seit Beginn des Konflikts getötet worden. Das hinterlasse Spuren – auch im Klassenzimmer: „In jeder Schulklasse gibt es Kinder, deren Väter gestorben sind“, beschreibt Sobetska die Belastung der jungen Menschen, die aktuell eine „Auszeit vom Krieg“ erleben.

Ausflug nach Heidelberg

Damit der Aufenthalt möglichst lange in Erinnerung bleibt, machen sie Ausflüge: Besonders gefallen habe ihr der Wasserturm, erzählt die zwölfjährige Natalja Mingalieva. Auch das Technoseum hat es ihr angetan. Besuche im Kurpfalzpark, Willersinn-Freibad sowie eine Tour nach Heidelberg sind eingeplant.

Womit die jungen Ukrainer, die kein Deutsch sprechen, regelmäßig auffallen, ist neben ihrer farbenfrohen Tracht die Lust am Singen. Sie alle sind Mitglieder des Folklore-Ensembles „Ordana“. So geben die in der Ludwig-Wolker-Freizeitstätte untergebrachten Schüler bei vielen Gelegenheiten Volksweisen zum Besten. Weil das gut ankommt, steht am Vorabend ihrer Rückreise ein größerer Auftritt auf dem Programm: Am Dienstag, 23. Juli, gibt es „Musik und Tanz aus der Ukraine“ im Gemeindehaus Matthäuskirche (Waltraudenstr. 34).

Mit dem Sommercamp im Rhein-Neckar-Raum möchte Sobetska, die seit 2013 im Stadtteil Süd lebt, ihren Schützlingen vor allem eines vor Augen führen: „Unsere Zukunft heißt Europa.“ Da sei es hilfreich, wenn Kinder jene freiheitlichen Werte erleben, für die ihre Väter ihr Leben riskieren. Und was beeindruckt die Teilnehmer in Deutschland am meisten? „Hier wird die Natur geschützt und die Menschen trennen den Müll.“ Das zugrunde liegende Prinzip kann Olexandra Orlova bereits benennen: „Ordnung muss sein.“ dtim

© Mannheimer Morgen, Freitag, 19.07.2019