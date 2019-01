Auszubildende beweisen Geschmack

Ludwigshafen.Um gutes Essen und Trinken ging es wieder beim Wasgau-Cup des gleichnamigen Pirmasenser Unternehmens. In Kooperation mit der Berufsbildendenden Schule Ludwigshafen Technik II wurde der Wettbewerb zum 18. Mal ausgetragen. Junge Menschen aus der gesamten Pfalz und dem Saarland, die Ausbildungen im Gastronomiebereich absolvieren, haben sich zunächst einer theoretischen Prüfung unterzogen.

Zeitdruck ist Teil der Prüfung

In die Endrunde schafften es jeweils zehn Köche und zehn Restaurantfachkräfte. Die Köche hatten die Aufgabe, unter dem lässig klingenden Motto „Bock auf Meer“ ein mehrgängiges Menü für je sechs Personen zu kreieren, hierzu stand ein vorgegebener Warenkorb zur Auswahl an Zutaten bereit.

Weniger lässig ging es dann in der Küche zu, denn der berufstypische Zeitdruck gehörte mit zur Prüfung: Viereinhalb Stunden dürfen die Vorbereitungen dauern. Joschah Laub, Koch im zweiten Lehrjahr, sagte: „Ich mache meine Ausbildung im Deidesheimer Hof, weil es ein Restaurant mit Reputation ist.“ Die Themengebiete seien dort von Geschichte bis Biologie breit gefächert. Während es in der Küche hoch herging, hatten im Empfangsraum die Restaurantfachleute ihren Einsatz als Barkeeper. Ihre Aufgabe bestand darin, im Voraus einen zum Thema passenden Cocktail zu kreieren und die Stehtische zu dekorieren.

Anna-Maria Löffler absolviert ihre Ausbildung im Ludwigshafener Hotel René Bohn. Sie sagt: „Ich habe meinen Cocktail Küstenstern genannt und so lange experimentiert, bis die Mischung stimmte.“

Die Firma Wasgau C+C hat nach nach anfänglichen Schwierigkeiten heute keine Probleme mehr, Nachwuchs für den Cup zu finden. „Am Anfang mussten wir viel Werbung an Berufsschulen machen, doch inzwischen läuft es gut“, meinte Isolde Woll, Marketingleiterin in Pirmasens. „Die Gewinner erhalten Preise wie zum Beispiel Hotelgutscheine und werden nach Pirmasens in unsere Zentrale eingeladen.“

Auf Platz eins bei den Köchen landete Lars Laakmann vom BASF-Gesellschaftshaus mit „Tranchen aus der Rehkeule“. Den ersten Platz bei den Restaurantfachleuten belegte Alena Müller vom Deidesheimer Hof mit ihrem Blaubeer-Cocktail „Blueberry Time Thyme“. Kge

