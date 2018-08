Auto erfasst Fußgänger

Ludwigshafen.Ein 74-jähriger Fußgänger ist in der Industriestraße von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben von gestern war er bereits auf dem Fußgängerüberweg, als er am Mittwoch gegen 15.45 Uhr vom Wagen eines 68-Jährigen erfasst wurde. Der 74-Jährige schlug mit dem Kopf auf dem Boden auf und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht laut Polizei nicht. Bei dem Unfallverursacher stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,45 Promille. Dem 68-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt. ott

