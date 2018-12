Auto kollidiert mit Straßenbahn

Ludwigshafen.Bei einem Zusammenstoß mit einer Straßenbahn in der Saarlandstraße sind eine 18-jährige Autofahrerin und ihre Beifahrerin schwer verletzt worden. Wie die Polizei gestern mitteilte, wollte die Pkw-Lenkerin am Dienstag gegen 21 Uhr in die Rottstraße abbiegen und übersah die parallel fahrende Straßenbahn. Durch die Wucht der Kollision wurde ihr Wagen gegen das Auto einer 27-Jährigen geschleudert.

