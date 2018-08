Auto kollidiert mit Straßenbahn

Anzeige

Ludwigshafen.Glimpflich ist ein Zusammenstoß zwischen einem Auto und einer Straßenbahn an der Kreuzung Saarland-/Stifterstraße verlaufen. Wie die Polizei gestern mitteilte, wurde niemand verletzt. Ein 40-jähriger Autofahrer war am Donnerstag gegen 19.10 Uhr in Richtung Stadtmitte unterwegs und wollte nach links in die Stifterstraße abbiegen. Dabei prallte sein Wagen mit einer Straßenbahn zusammen, die in die gleiche Richtung fuhr. Beide Fahrer gaben nach Polizeiangaben an, dass ihre Ampel grün angezeigt hatte. Das Auto musste abgeschleppt werden, die Straßenbahn konnte weiterfahren. Der Sachschaden beträgt rund 12 000 Euro. ott