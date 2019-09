Auto kollidiert mit Straßenbahn

Ludwigshafen.Bei einem Zusammenstoß mit einer Straßenbahn in der Mannheimer Straße ist eine 71-jährige Autofahrerin am Mittwoch gegen 10 Uhr leicht verletzt worden. Die Frau wollte nach Angaben der Polizei mit ihrem Wagen in die Ludwig-Guttmann-Straße abbiegen und missachtete die Vorfahrt der Straßenbahn. Durch die Kollision entgleiste die Bahn und versperrte in die Zufahrt zur BG-Klinik. Das Auto und die Bahn waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Unfallstelle blieb rund zweieinhalb Stunden voll gesperrt. Nach dem Zusammenstoß klagte die 71-Jährige über leichte Schmerzen und begab sich in eine Klinik. Der Straßenbahnfahrer und die 20 Fahrgäste wurden nach derzeitigen Erkenntnissen nicht verletzt. Der Gesamtschaden beträgt 30 000 Euro. ott

