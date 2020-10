Auto landet in Leitplanke

Ludwigshafen.Vermutlich wegen Alkoholkonsums und überhöhter Geschwindigkeit hat ein 26-jähriger Autofahrer in der Auffahrt von der B 9 zur A 6 die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und einen Unfall verursacht. Nach Polizeiangaben vom Montag war der Mann aus Weinheim am Sonntag gegen 20.40 Uhr mit seinem Wagen von Ludwigshafen kommend in Richtung Mannheim unterwegs. Dabei kam er von der A 6-Auffahrt ab, fuhr über eine Grünfläche, kreuzte die Abfahrt in Richtung Worms und landete schließlich in einer Leitplanke. Der 26-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,7 Promille. Das Auto wurde abgeschleppt. jei

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 13.10.2020