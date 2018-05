Auto prallt gegen Leitplanke

Anzeige

Ludwigshafen.Durch eine Unachtsamkeit beim Wechseln der Fahrspur hat ein 79-jähriger Autofahrer auf der B 44 einen Unfall mit hohem Sachschaden verursacht. Nach Polizeiangaben von gestern verlor er in der Nähe des Woellner-Kreisels am Mittwochnachmittag die Kontrolle über seinen Wagen. Während er beschleunigte, brach das Fahrzeugheck aus und schleuderte gegen die Mittelleitplanke. Danach drehte sich der Wagen um seine eigene Achse und prallte gegen das Auto eines 32-Jährigen. Beide Fahrer blieben unverletzt. Am Auto des 79-Jährigen entstand ein Totalschaden in Höhe von 30 000 Euro. Die Reparaturkosten am Wagen des Unfallbeteiligten werden auf 5000 Euro geschätzt. ott