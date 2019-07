Auto prallt gegen Lok

Ludwigshafen.Relativ glimpflich ist am Montag ein Zusammenprall zwischen einem Auto und einer Rangierlok am Bahnübergang in Mundenheim abgegangen. Wie ein Polizeisprecher erklärte, sei niemand verletzt worden. Eine 28-jährige Autofahrerin hatte nach seinen Angaben gegen 8.50 Uhr im Keßlerweg die akustischen und optischen Warnsignale nicht beachtet.

Deshalb stieß ihr Wagen mit dem von links kommenden, langsam fahrenden Güterzug auf dem Nebengleis zusammen. Durch den Aufprall wurde das Auto in den angrenzenden Grünstreifen geschoben. Die Fahrerin sowie der Lokomotivführer wurden vorsorglich dem Rettungsdienst vorgestellt.

An dem beschädigten Fahrzeug klemmten die alarmierten Feuerwehrleute als Vorsichtsmaßnahme die Batterie ab. Die Feuerwehr war mit 19 Mann und sechs Fahrzeugen ausgerückt. Im Einsatz waren neben dem Rettungsdienst und der Polizei auch der Notfallmanager der Deutschen Bahn.

Die Polizei schätzt den Gesamtschaden des Unfalls auf rund 16 000 Euro. ott

