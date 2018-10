Autoaufbrecher stehlen Navi-Gerät

Ludwigshafen.Aus einem Mercedes in der Sachsenstraße haben Unbekannte unter anderem ein Navigationssystem, Karten sowie eine Handyhalterung gestohlen. Wie die Polizei gestern mitteilte, schlugen die Diebe am Mittwoch zwischen 0.40 Uhr und 9 Uhr die Scheibe des Wagens ein und durchwühlten das Auto. Der Gesamtschaden beträgt etwa 800 Euro. Das Radio- und Navigationssystem entwendeten Aufbrecher aus einem Ford Focus in der Teichgasse. In der Nacht zum Mittwoch hatten die Täter die Autotür aufgehebelt. In der Brandenburger Straße wurde die Fensterscheibe eines Wagens am Dienstag zwischen 21 Uhr und 21.30 Uhr eingeschlagen. Die Täter entwendeten einen Geldbeutel. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0621/ 963-21 22. ott

