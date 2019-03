Autodieb gefasst

Maxdorf/Landau.In Brandenburg hat die dortige Autobahnpolizei einen Mann festgenommen, der zuvor einen BMW in Maxdorf (Rhein-Pfalz-Kreis) gestohlen hatte. Die Polizei teilte am Wochenende mit, dass das Auto in der Nacht auf Freitag von einem Grundstück in der Johannes-Hahn-Straße verschwunden war. Daraufhin hatten die Beamte eine bundesweite Fahndung eingeleitet.

Ihre Kollegen in Brandenburg nahmen dann auf der A15 in Richtung Polen den 22-Jährigen fest. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Verdachts des bandenmäßigen Diebstahls. Den Wert des gestohlenen Autos schätzt die Polizei auf rund 20 000 Euro. Beim Verdächtigen handelt es sich um einen Polen.

Ein weiterer Fahrzeugdiebstahl ereignete sich in der Nacht auf Samstag in Landau. Dort entwendeten Unbekannte den gelben Radlader mit Gabeln einer Baufirma. Die Polizei teilte gestern mit, dass das Gefährt auf dem Gelände einer frei zugänglichen Baustelle abgestellt war. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, bittet die Polizei, sich unter der Telefonnummer 06341/2870 zu melden. fab

© Mannheimer Morgen, Montag, 11.03.2019