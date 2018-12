Autofahrer hinterlässt Spur der Verwüstung

Ludwigshafen.Ein betrunkener Autofahrer hat bei einer Unfallfahrt am Mittwochvormittag in Ludwigshafen eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Der 30-Jährige streitet aber ab, mit dem Auto gefahren zu sein. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Nach Angaben der Polizei war der Mann gegen 10.35 Uhr auf der Carl-Bosch-Straße unterwegs. Kurz vor der Einmündung zur Sternstraße kam er rechts von der Fahrbahn ab, fuhr gegen ein dort parkendes Auto und setzte seine Fahrt fort. Etwa 100 Meter vor der Kreuzung zur Kreuzstraße verlor sein Auto den Unterboden, so dass Öl aus dem Fahrzeug auslief. An der Kreuzung bog er rechts in die Kreuzstraße ein und fuhr weiter geradeaus. An der Einmündung zur Bauernwiesenstraße wollte er links in diese einbiegen, verlor jedoch die Kontrolle über sein Auto und fuhr frontal in einen Gartenzaun.

Trotzdem setzte er seine Fahrt fort, aufgrund eines Achsenbruchs jedoch nur noch auf der Felge. An der Kreuzung zur Teichgasse bog er schließlich rechts in diese ein und fuhr dort in eine Bodenverankerung auf einem Grundstück, so dass das Auto nun komplett fahruntüchtig war. Daraufhin stieg er aus.

Als er von einer Zeugin angesprochen wurde, flüchtete er in Richtung Teichgartenweg. Aufgrund mehrerer Zeugenaussagen geht die Polizei derzeit davon aus, dass es sich bei dem Autofahrer um einen 30-Jährigen aus Ludwigshafen handelt.

Das Auto wurde abgeschleppt und sichergestellt. Im Wagen roch es stark nach Alkohol. Die mehrere hundert Meter lange Ölspur wurde durch die Feuerwehr abgestreut.

Gegen 16.40 Uhr erschien der 30-Jährige bei der Polizei und meldete sein Auto als "vermisst". Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,52 Promille.