Automaten geknackt

Ludwigshafen.Zwei Einbrüche innerhalb einer Nacht beschäftigen derzeit die Polizei in Ludwigshafen. Wie die Beamten mitteilten, stiegen zwischen Mittwoch und Donnerstagfrüh Unbekannte über ein Fenster in ein Café in der Hohenzollernstraße ein. Dort hebelten sie zwei Spielautomaten auf und erbeuteten Bargeld in Höhe von wenigen Hundert Euro. Anschließend entkamen die Kriminellen unerkannt.

An einer Apotheke in der Mundenheimer Straße hebelten Täter zwischen Mittwoch, 18 Uhr, und Donnerstag, 8 Uhr, die Eingangstür auf und entwendeten aus dem Innenraum einen hohen dreistelligen Wechselgeldbetrag. Angestellte bemerkten den Einbruch am Donnerstagmorgen vor Arbeitsbeginn. Auch in diesem Fall konnten die Täter ungesehen mit der Beute flüchten.

Wer Hinweise zu den beiden Vorfällen geben kann, der meldet sich telefonisch unter 0621/963-27 73 bei der Polizei oder schickt eine Mail an kiludwigshafen@polizei.rlp.de. jei

© Mannheimer Morgen, Samstag, 15.12.2018