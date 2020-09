Autos fahren wieder zum Berliner Platz

Ludwigshafen.Nach fast einjähriger Sperrung kehrt schrittweise Normalität am Berliner Platz zurück. Viele Autofahrer nutzten die am Freitag geöffnete Route von der Mundenheimer Straße in die Innenstadt, manche waren nach der langen Sperrung noch zögerlich. Für Fußgänger und Radfahrer wurde die Passage bereits vor acht Wochen geöffnet. Ab Montag, 14. September, fahren wieder Straßenbahnen zum Nahverkehrsknoten Berliner Platz, an dem täglich 40 000 Fahrgäste umsteigen. Zudem wird der Verkehr über die Adenauer-Brücke und in die südlichen Stadtteile aufgenommen. Neben den Straßenbahnlinien 4, 6, 7 und 10 sowie den Expresslinien halten die Buslinien 74, 75, 76 und 77 sowie die Nachtbuslinien wieder am Berliner Platz. Der Ersatzverkehr nach Rheingönheim wird eingestellt. ott

