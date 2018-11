Autotreffen im Dezember abgesagt

Ludwigshafen.Das nächste Autotreffen in der Reihe „Drehmoment“, das für den 1. Dezember in der Walzmühle angesetzt war, wird nicht stattfinden. Das bestätigte Veranstalter Stephan Wiemann gestern: „Wegen der Komplikationen wäre der Termin zu kurzfristig gewesen, deshalb haben wir ihn abgesagt.“ Am gleichen Tag sei dafür ein Treffen im Parkhaus der Mannheimer SAP Arena geplant. In Ludwigshafen hatte es Wirbel um das Event gegeben, als im Oktober viele Beschwerden wegen Lärmbelästigungen eingegangen waren. Jutta Steinruck hatte „Drehmoment“ daraufhin verboten. Aktuell wird nach einem alternativen Standort gesucht. jei

