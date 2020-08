B 44-Brücke: Stützen nötig

Ludwigshafen.Die 1969 errichtete Brücke (B 44) am Giulini-Knoten muss in den nächsten Monaten baulich verstärkt werden. Wie der Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Speyer mitteilte, sollen die Arbeiten am 31. August beginnen und bis zum 21. Dezember dauern. Eine Berechnung des 240 Meter langen Bauwerks habe ergeben, dass zusätzliche Stützen für die heutige Verkehrsbelastung notwendig seien. Die B 44 in Richtung Speyer bleibt mit einer Fahrbahnbreite von 3,50 Meter befahrbar, die Zufahrt zwischen Gewerbegebiet und Mundenheim wird indes für die Bauzeit voll gesperrt.

Vollsperrung Ende November

Kurzzeitige Vollsperrungen der Brücke sind an zwei Wochenenden Ende November und Anfang Dezember nötig, so der Landesbetrieb weiter. Eine Umleitungsstrecke wird eingerichtet.

Die SPD Rheingönheim beantragte eine Sondersitzung des Ortsbeirates, denn die Baumaßnahme sei im Vorfeld nicht bekannt gewesen. Wegen der Bedeutung der Brücke seien während der Bauarbeiten tiefgreifende Probleme im Verkehrsfluss zu befürchten, so Fraktionssprecher Thomas Engeroff. ott

© Mannheimer Morgen, Montag, 24.08.2020