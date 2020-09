B 44 wird saniert

Ludwigshafen.Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) beginnt in dieser Woche mit der Sanierung der B 44 zwischen Rheingönheim und der Giulini-Brücke. Im ersten Bauabschnitt wird die Fahrbahndecke in Richtung Süden erneuert und der Unfallschwerpunkt am Woellnerkreisel beseitigt. Es steht für jede Richtung nur eine Bahn zur Verfügung. Der westliche Anschluss von Rheingönnheim über den Woellnerkreisel bleibt während der ersten Bauphase gesperrt, eine Umleitung über das Rheingönheimer Kreuz und den Giulini-Knoten ist ausgeschildert. Der Abschnitt dauert sechs Wochen. Danach wird die Fahrbahn in der Gegenrichtung saniert und der nördliche Bereich bis zur Giulini-Brücke erneuert. Sanierungskosten: 2,25 Millionen Euro. bjz

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 22.09.2020