Backfisch nach Hausrezept serviert

Ludwigshafen.Es ist das Fischerfest in lauen Sommernächten am Sticklingsee, bei dem jeder, der gefragt wird, das Gleiche antwortet: Die Gäste kommen wegen der Fischspezialitäten, die in der Vereinsküche von routinierten Köchen nach Rezept des Hauses zubereitet werden. Peter Schwarm, Chef des Angelsportvereins, rechnete mit 3000 Besuchern auf dem Edigheimer Fischerfest. „Es ist gesellig. Ich treffe hier alte Bekannte wieder. In Edigheim kennt jeder jeden, und die Oppauer kennt man auch“, erzählt ein Ehepaar, das mit seiner Tochter hier ist.

Mit Ortsvorsteher Udo Scheuermann zapft Schwarm das Freibier, das die Brauerei Mayers Brauwerk gependet hat. „Seit einigen Jahren setzt die Stadt immer mehr darauf, die Wege und Transportkosten innerhalb der Wertschöpfungskette zu sparen“, sagt Schermann: „Wir haben Glück, dass wir eine Privatbrauerei in der Nähe haben. So können wir uns selbst versorgen. Ich danke dem Angelsportverein, der die eigentliche Aufgabe hat, die Gewässer sauber und gesund zu halten und die Angelplätze zu versorgen.“

Verein pflegt den Uferwuchs

Die Gewässerpatenschaft für den Sticklerweiher habe das Land dem Verein gegeben, erzählt Schwarm. Der Verein unterstütze Rheinland- Pfalz mit der Patenschaft dabei, das Ökosystems des Weihers zu erhalten. Die Schwerpunkte dabei setze er selbst: Der Verein erhalte die natürliche Flora und Fauna und pflege den Uferwuchs, um das Kippen des Gewässers zu vermeiden. Der Fischbestand im See solle sich zu gleichbleibenden Anteilen Raubfischarten und Friedfischen zusammensetzen.