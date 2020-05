Badedauer begrenzt?

Ludwigshafen.Wegen der Corona-Auflagen erwägt die Verwaltung für das Willersinn-Freibad eine Reservierung mit Online-Tickets und einen Badebetrieb in Schichten. Wie Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) am Montag im Stadtrat erklärte, dürfen sich nach derzeitigem Stand nur etwa 400 Besucher gleichzeitig im Bad aufhalten. „An manchen Wochenenden waren es früher 4000 bis 5000 am Tag“, verdeutlichte sie den Unterschied. Deshalb müsse die Badezeit begrenzt und eventuell ein Zwei- oder Drei-Schicht-System eingeführt werden.

Die Verwaltung wolle weiterhin das Freibad möglichst schnell öffnen. „Bis zum kommenden Wochenende schaffen wir es aber sicher nicht“, dämpfte die Rathauschefin die Hoffnung, auch wenn dieser Starttermin in Rheinland-Pfalz offiziell erlaubt ist. Die Verwaltung warte noch auf genaue Vorgaben. „Dazu zählt auch die Frage, ob bei der Zugangsbegrenzung die Belegung im Wasser oder auf den Liegewiesen ausschlaggebend ist.“ Auf jeden Fall, so Steinruck, werde die Badesaison coronabedingt ganz anders aussehen als in den vergangenen Jahren und mit höheren Betriebskosten verbunden sein. ott

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 26.05.2020