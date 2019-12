Bäderpreise steigen 2020

Ludwigshafen.Besucher der Ludwigshafener Bäder müssen ab Januar mehr bezahlen. Einstimmig hat der Stadtrat am Montag die Erhöhung der Eintrittspreise zum Jahreswechsel beschlossen. Die größte Veränderung erfolgt bei den ermäßigten Einzelkarten, die künftig 2,50 Euro anstatt bislang 2,10 Euro (plus 19 Prozent) kosten werden. Der Preis der normalen Einzelkarten für Erwachsene steigt von 3,80 Euro auf vier Euro (plus 5,3 Prozent).

Zuletzt waren die Entgelte für die drei städtischen Bäder (Hallenbäder Süd und Oggersheim, Freibad am Willersinnweiher) im Jahr 2015 angehoben worden. In der gleichen Zeit seien die Energiekosten laut Verwaltung weiter angestiegen, das Freibad am Willersinnweiher sei durch die Sanierung deutlich aufgewertet worden. Dies rechtfertige die moderate Anpassung. jei

