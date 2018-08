Baerbock spricht im Hemshof

Anzeige

Ludwigshafen.Die Bundesvorsitzende der Grünen, Annalena Baerbock (Bild), kommt am Dienstag, 7. August, 19 Uhr, zu einer Gesprächsrunde in die Kulturkneipe Maffenbeier (Rohrlachstraße 58). Die Veranstaltung steht unter dem Motto „DesGlückesUnterpfand“, einem Zitat aus der deutschen Nationalhymne. Bei dem Abend geht es um nationale Werte, den Zusammenhalt in der Republik und um die Verankerung Deutschland in Europa. Baerbock besucht bei ihrer Sommertour auch die Polizei an der deutsch-polnischen Grenze und Pflegekräfte in Thüringen ott (Bild: dpa)