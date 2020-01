Bäume bis Freitagabend gefällt

Ludwigshafen.Die Baumfällungen entlang der Hochstraße Süd kündigen sich schon aus der Ferne an. Wer sich dem Berliner Platz am Donnerstagvormittag nähert, hört den Motor der Kettensäge kreischen. An dem einst belebten innerstädtischen Knotenpunkt ist es ruhig geworden, seitdem die Durchfahrt in die südlichen Stadtteile unter der Hochstraße Süd gekappt ist und Straßenbahnen und Busse den Platz nicht mehr

...