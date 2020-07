Bagger „knabbern“ wieder

Ludwigshafen.Auf der größten Baustelle der Region hat der Abriss des nächsten Bauwerks der Ludwigshafener Pilzhochstraße begonnen. Am Freitag „knabberten“ die Abrissbagger die Geländer und den Kappenbeton im Bereich entlang des Platanenhains ab, wie Stefan Feldmann, technischer Leiter der Abrissfirma Moß, auf Nachfrage berichtete. An diesem Samstag soll die erste Pilzkonstruktion abgebrochen werden, vier große Bagger werden den Pfeiler dem Erdboden gleich machen. „Das gesamte Bauwerk 168 soll Ende nächster Woche abgerissen sein“, so Feldmann. jei

