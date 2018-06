Bahnstrecke vom Hauptbahnhof zur BASF gesperrt

Anzeige

Ludwigshafen.Die Bahnstrecke zwischen dem Ludwigshafener Hauptbahnhof und der BASF ist voraussichtlich bis Sonntag gesperrt. Es wurde in Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Bei Arbeiten an einem Kabelkanal in einem Tunnel wurden am Montag Faserplatten gefunden, die vermutlich Asbest enthielten.

Wie Bahn-Pressesprecherin Ursula Eickhoff am Dienstag auf Anfrage mitteilte, wurde die Strecke daraufhin vorsorglich gesperrt. Gewerbeaufsichtsamt, Umweltamt und die Berufsgenossenschaft seien unverzüglich informiert worden.

Es werden nach Angaben des Unternehmens nun Luftmessungen durchgeführt und eine mögliche Belastung mit Schadstoffen geprüft. Erst dann wird sich entscheiden, wann die Strecke endgültig wieder freigegeben werden kann. Eine unmittelbare Gefährdung habe nicht bestanden.