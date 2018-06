Bald Privatermittler auf Sizilien?

Anzeige

Mehr ist Hoppe an diesem Abend zu dem Thema nicht zu entlocken. Er spricht lieber über die positiven Seiten des „Tatort“, dass man immer wieder mit neuen Teams zusammenarbeite und es auch bei 58 Folgen nicht langweilig werde. „Es war schön. Und ich habe versucht, meine Bekanntheit durch den ,Tatort’ sinnvoll zu nutzen.“ Zum Beispiel für den Klimaschutz, ein Thema, dass auch bei dem Gespräch viel Platz einnimmt: Hoppe schwärmt von den Weiten und der Natur Kanadas. Er atmet schwer aus, als er von den wilden Tieren spricht, „weil es so schön ist.“ Gleichzeitig aber so bedroht, wie der Schauspieler unterstreicht: Der Abbau von Ölsanden vergifte ganze Seen, zerstöre die Natur und nehme den Einheimischen die Lebensgrundlage.

Insel schätzen gelernt

Auch in Deutschland müsse man mehr für den Umweltschutz tun, mahnt er: „Es summt und brummt schon weniger auf unseren Feldern.“ Außerdem redet Hoppe noch von seinem Bauernhof in Mecklenburg-Vorpommern, seinem Weg zum Theater und der Insel Sizilien, die er nach dem Abschied von dem „Sizilianer“ Kopper besucht und schätzen gelernt habe. Und Hoppe beantwortet Fragen aus dem Publikum, die die Zuschauer auf Bierdeckel schreiben können. So verrät der Schauspieler in den rund 80 Minuten noch, dass er derzeit an „tollen Filmen“ und „konkreten Projekten“ arbeite. Und dass er sich vorstellen könnte, als eine Art Kopper-Fortsetzung auf Sizilien einen Privatermittler zu spielen. Als er das sagt, brandet im Publikum Applaus auf.

