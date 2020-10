Bank-Mitarbeiter bewahren Ehepaar vor Enkeltrick

Ludwigshafen.Aufmerksame Bankangestellte haben am Montag einen sogenannten Enkeltrick vereitelt. Laut Polizei habe ein Seniorenehepaar aus Hochdorf-Assenheim in einer Bank in Ludwigshafen 50 000 Euro abheben wollen. Auf die Frage der Bank, wofür sie das Geld bräuchten, gab das Paar an, dass eine Staatsanwaltschaft angerufen habe und eine Sicherheitsleistung für einen angeblichen Verwandten im Ausland benötigen würde. Daraufhin informierten Mitarbeiter die Polizei - und konnten das Ehepaar vor dem Betrug bewahren.

