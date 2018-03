Bargeld und Laptop entwendet

Anzeige

Ludwigshafen.In zwei Gaststätten auf der Pfingstweide und in der Innenstadt sind Unbekannte eingebrochen. Wie die Polizei gestern mitteilte, hebelten die Täter in der Nacht zum Dienstag das Fenster zu einer Gaststätte in der Ludwigstraße auf. In dem Lokal entwendeten sie 500 Euro und einen Laptop. Im gleichen Zeitraum schlugen Unbekannte die Scheibe zu einem Lokal im Brüsseler Ring ein. Danach brachen sie zwei Spiel- und einen Zigarettenautomaten auf. Der Wert der Beute wird noch ermittelt. Hinweise auf die Täter nimmt die Kripo unter der Telefonnummer 0621/963-27 73 oder per E-Mail an kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen. ott