Barrierefrei und sicher

Ludwigshafen.Weil der barrierefreie Umbau der Comeniusstraße in Höhe der integrativen Kita die Hauptrolle bei der Sitzung des Oggersheimer Ortsbeirates spielte, tagte das Gremium diesmal ganz in der Nähe, im Comeniuszentrum. Ziel des Projekts ist die Erhöhung der Verkehrssicherheit, da viele Kinder die Straße nutzen. Auch soll das Wohnumfeld verbessert werden. Das Interesse der Anwohner an der Sitzung war groß, da es während der Umbauphase für einige von ihnen zu Einschränkungen kommen wird. Etwa 50 Personen hatten sich deshalb im Gemeindesaal eingefunden.

„Der Y-förmige Abschnitt soll in eine verkehrsberuhigte Zone umgewandelt werden. Die Trennung zwischen Gehweg und Straße wird aufgehoben, so dass der Bereich einen Platzcharakter erhält“, erklärte Christian Mund vom Ingenieurbüro Mund und Ganz in Heidelberg. Die Verkehrsinsel in der Mitte der Comeniusstraße soll entfernt werden, dafür bekommt die Kita rund 60 Quadratmeter mehr Garten, der wie eine Kurve in die Straße hineinragt und somit zur Drosselung der Geschwindigkeit beiträgt. Eine zusätzliche Grünfläche, Baumscheiben und Schwellen soll es ebenfalls geben.

Extra Haltemöglichkeiten

Für die Busse, die Kinder zur integrativen Kita bringen, sind eigene Haltemöglichkeiten vorgesehen. Die Bauzeit wird etwa zwei bis drei Monate betragen und in drei Bauphasen erfolgen – allerdings unter Vollsperrung, so dass zeitweise Garagen mit dem Auto nicht erreichbar sind. Das bedeutet für manche Anwohner, dass sie ihr Auto weiter entfernt abstellen müssen. Fußgänger, Radfahrer und Einsatzfahrzeuge werden die Baustelle jederzeit durchqueren können. „Die Grundstückszugänge bleiben erhalten“, sagte Mund.

Die Kosten für das Projekt werden auf 315 000 Euro geschätzt. Es wird durch das Land bezuschusst, so dass die Stadt etwa 50 000 Euro übernehmen wird. Die Themen Verkehr und Parken während, aber auch nach Abschluss der Arbeiten bereiten den Anwohnern Kopfzerbrechen. „Die reservierten Bus-Parkplätze werden außerhalb der Zeiten, in denen sie von Bussen genutzt werden, von Pkw belegt. Wenn dann doch Busse kommen, müssen sie woanders halten und blockieren Parkplätze“, sagte ein Anwohner. Außerdem wird durch die Zone, in der Schrittgeschwindigkeit gilt, Stau befürchtet durch den Verkehr, der von der Dürkheimer Straße abfließt. Die Bauzeit ist für die zweite Jahreshälfte angesetzt, los geht es im August. Kge

