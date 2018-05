Anzeige

Die Gebäude sind nicht mehr neu, die Schule wurde 1979 eröffnet, der Sportbereich 1982. Der Nutzen der Renovierung ist groß. „Die einen Kinder lernen schwimmen, die anderen machen einfach nur durch das Wasser die Erfahrung, eine Bewegung leichter durchzuführen. Alles ist barrierefrei. Wir haben einen Lift und eine Dusche, in der die Kinder im Liegen geduscht werden können“, sagte Sabine Emunds, stellvertretende Schulleiterin. Die Luft- und Wassertemperatur beträgt stets 33 Grad Celsius. „Da die Schüler in ihrer Bewegung eingeschränkt sind, kühlen sie schneller aus, daher die hohe Temperatur. Die Wärme trägt zur Erleichterung der Bewegungen bei“, sagt Erzieherin Sina Dietz, die am Einweihungstag eine Schwimmstunde mit ihren Schülern zeigte. „Die Kinder können sich im Wasser generell besser bewegen, da hier alles leichter ist“, fügte Physiotherapeut Peter Schwickerath hinzu, ebenfalls im Becken bei der Arbeit. Die Klassen haben etwa sieben bis zehn Schüler, je nach Schwere der Behinderung sind es weniger. Das Bad wird nicht nur von den Schülern genutzt. „Nach Schulschluss kommen auswärtige Badegäste, etwa von Behindertensportvereinen oder der MS-Gruppe. Wir haben als einzige Einrichtung in der Region ein solch spezielles Bad“, meinte Geschäftsführerin Brigitte Edwards.

