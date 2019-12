BASF baut eigenes 5G-Netz auf

Ludwigshafen.Die BASF will ein eigenes 5G-Netz am Standort Ludwigshafen aufbauen – und macht sich damit unabhängiger von Anbietern wie der Deutschen Telekom oder Vodafone. Mitte 2020 soll die fünfte und deutlich schnellste Mobilfunkgeneration in ersten Pilotanwendungen verfügbar sein, teilte eine BASF-Sprecherin mit.

Der Aufwand ist groß: Schließlich muss das ganze Werk auf die neue Technik umgerüstet werden. Noch gebe es wenige Angebote, denn der Einsatz von 5G in der Industrie ist Neuland, auch für Ausrüster und Provider. Ende nächsten Jahres soll dann feststehen, mit welchem Partner die BASF das Projekt umsetzen will. Angaben zu den Kosten macht das Unternehmen nicht.

Erst zwei Firmen erfolgreich

Die BASF gehört zusammen mit dem Mittelständler Mugler zu den ersten Unternehmen, die überhaupt den Zuschlag für eine eigene 5G-Frequenz bekamen. Seit 21. November können sich Firmen bei der Bundesnetzagentur um die Funklizenzen für sogenannte 5G-Campusnetze bewerben. Sechs Bewerbungen sind nach Angaben der Behörde in den ersten Wochen eingegangen.

Die Lizenzgebühren für Unternehmen oder Universitäten sind deutlich niedriger als für die Mobilfunkbetreiber – Telekom, Vodafone, Telefónica und 1&1 Drillisch hatten insgesamt 6,55 Milliarden Euro gezahlt. Die Gebühr hängt von Laufzeit, Fläche und Bandbreite ab. Knapp 50 000 Euro kostet laut einer Beispielrechnung der Netzagentur der Zuschlag für eine größere Industriefläche mit einer Laufzeit von zehn Jahren. Dazu kommt noch eine jährliche Nutzungsgebühr.

Die BASF plant langfristig und hält eine Zeitspanne von 15 bis 20 Jahren für sinnvoll. Deshalb seien „für 5G-Anwendungen Investitionssicherheit und langfristige Nutzungsrechte entscheidend“, so die Sprecherin. Dem Konzern geht es nach Angaben der Sprecherin darum, ein höchst zuverlässiges, flexibles und lokal begrenztes Netz für die Kommunikation zwischen Maschinen, Systemen und Produktionsanlagen zu bekommen. Denn die neuen digitalen Lösungen, die das Unternehmen plant, benötigen ein Netz, das riesige Datenvolumen in Echtzeit, also mit hoher Geschwindigkeit, übermittelt. „Dafür brauchen wir 5G.“ Der bisherige Standard 4G könne das nicht schaffen, weil sich die benötigten Datenmengen vervielfachen werden.

Einige mögliche Anwendungen werden gerade in Ludwigshafen getestet, etwa bei der Werksfeuerwehr: Ein Spezialfahrzeug bringt eine Fehlermeldung, der Hersteller sitzt aber in Frankreich. Trotzdem muss kein französischer Service-Kollege extra nach Ludwigshafen kommen: Stattdessen leitet er aus der Ferne einen BASF-Mitarbeiter in Ludwigshafen an, der das Fahrzeug mit einer Augmented-Reality-Brille (AR-Brille) untersucht. Diese spezielle Brille leitet per Internet all die Daten weiter, die vor Ort an dem Fahrzeug wahrgenommen werden. Im Idealfall findet der Experte in Frankreich so den Fehler, sagt dem Aniliner vor Ort, wie er ihn beheben kann – und die Feuerwehr hat eine Menge Zeit gespart.

Autonome Fahrzeuge

Einige BASF-Mitarbeiter sind bereits mit AR-Brillen und Tablets ausgestattet. „Mit AR-Brillen können Mitarbeiter Kollegen auf der ganzen Welt bei der Instandhaltung von Maschinen anleiten“, erklärt die Sprecherin. Außerdem hat die BASF ein Logistikkonzept entwickelt, das durch Vollautomatisierung Kosten und Zeit sparen soll. So setzt sie schon seit einiger Zeit autonom fahrende Förderfahrzeuge ein, die keinen Fahrer mehr benötigen. Ihre Zahl soll deutlich steigen, auch für die Steuerung und Sensoren der autonomen Fahrzeuge braucht es ein äußerst leistungsfähiges Funknetz.

Das 5G-Netz stelle die Grundlage für wettbewerbsfähige neue digitale Lösungen in der BASF, sagt die Sprecherin. „So ist gewährleistet, dass wir über den Zeitpunkt des Ausbaus und die Qualität des 5G-Netzes entscheiden sowie Verfügbarkeit, Vertraulichkeit und Integrität unserer Daten wahren können.“

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 11.12.2019