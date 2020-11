Ludwigshafen.Die BASF bietet am Mittwoch, 4. November, 18.30 Uhr, einen digitalen Informationsabend für Eltern zum Thema „Die Rolle der Eltern bei der Berufswahl“ im Live-Stream an. Die Veranstaltung ist offen für alle Eltern, deren Kinder sich beruflich orientieren. Eine Anmeldung ist per E-Mail an ausbildungsmarketing@basf.com oder unter der Telefonnummer 0621/60-97 602 erforderlich.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 04.11.2020