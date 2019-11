BASF ehrt 1263 Mitarbeiter

Ludwigshafen.41 755 Dienstjahre – auf diese Zahl bringen es 1263 BASF-Mitarbeiter, die in diesem Jahr ihr Jubiläum feiern. Sie alle arbeiten mittlerweile seit 25, 40 oder gar 50 Jahren für den Chemiekonzern mit Hauptsitz in Ludwigshafen. Bei zwei Jubilarsfeiern am Donnerstag und Freitag hat die BASF die Mitarbeiter für ihre Treue geehrt. Unter den 1263 Menschen waren laut BASF insgesamt 28 Goldjubilare, die bereits seit 50 Jahren beim Konzern arbeiten. „Heute geht es darum, die berufliche Lebensleistung unserer treuen Mitarbeiter zu würdigen. Sie haben großen Anteil am BASF-Erfolg“, so Vorstandsmitglied Michael Heinz. jei

