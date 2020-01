BASF erläutert Gastronomieberufe

Ludwigshafen.Die BASF bietet am Samstag, 18. Januar, in ihrem Gesellschaftshaus (Wöhlerstraße 15) einen Erlebnistag Gastronomie- und Hotelberufe an. Von 10 bis 14.30 Uhr können sich Schüler über verschiedene Ausbildungsangebote informieren und bei Mitmachaktionen ihr Geschick im Bereich Küche oder Service testen.

Der Chemiekonzern bildet unter anderem Köche sowie Fachleute für Systemgastronomie, Restaurant oder Hotel aus, aber auch Trainees für International Hotelmanagement mit dem Abschluss Bachelor of Arts. Bei der Veranstaltung informiert die BASF auch über Zusatzqualifikationen etwa zum kaufmännischen Betriebsleiter Gastronomie. Eine Anmeldung zum Erlebnistag ist unbedingt erforderlich unter www.basf.com/ausbildung oder Tel. 0621/60-97602.

