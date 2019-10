BASF investiert in indisches Großprojekt

Ludwigshafen/Mundra.Die BASF will in Indien einen neuen Chemiekomplex aufbauen. Dazu macht sie jetzt den nächsten Schritt: Der Ludwigshafener Konzern hat mit drei internationalen Partnern eine Absichtserklärung unterzeichnet. Eine gemeinsame Machbarkeitsstudie soll die Zusammenarbeit zum Bau der Anlage prüfen. Die Gesamtinvestition wird auf bis zu vier Milliarden US-Dollar geschätzt (rund 3,6 Milliarden Euro).

Bis zu 2500 Arbeitsplätze könnten in der Großanlage und ihrem Umfeld entstehen, wie ein BASF-Sprecher sagte. Die Machbarkeitsstudie soll zum Ende des ersten Quartals 2020 vorliegen. Die Produktion soll 2024 starten. Klar ist schon, wo das Projekt entsteht: in Mundra, im indischen Bundesstaat Gujarat.

Wind- und Solarpark möglich

Die Partner haben ein ehrgeiziges Ziel: Der Chemie-Komplex soll vollständig aus erneuerbaren Energien versorgt werden. Geprüft wird daher auch ein Wind- und Solarpark. Mundra könnte damit der weltweit erste CO2-neutrale Petrochemie-Standort werden. Deshalb spricht BASF-Vorstandschef Martin Brudermüller von einer „in puncto Nachhaltigkeit wegweisenden Zusammenarbeit.“

Partner vor Ort ist der indische Mischkonzern Adani , der mit 16 000 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von 13 Milliarden Dollar (rund 11,7 Milliarden Euro) erwirtschaftet. Jetzt kommen noch zwei Partner dazu: die Adnoc-Gruppe und Borealis. Der Energie- und Petrochemiekonzern Adnoc ist im Staatsbesitz von Abu Dhabi, das zu den Vereinigten Arabischen Emiraten gehört. Adnoc gilt nach eigenen Angaben als einer der größten Öl- und Gasproduzenten der Welt und soll den Rohstoff Propan liefern.

Propan ist ein Nebenprodukt der Erdgasförderung, damit soll in dem indischen Chemiekomplex Propylen hergestellt werden. Das Propylen wiederum soll als Ausgangsmaterial für weitere Anlagen in dem Gemeinschaftsprojekt dienen.

Ziel ist der Mitteilung zufolge, „dass die technischen, finanziellen und operativen Stärken jedes Unternehmens bestmöglich“ genutzt werden. So soll zum Beispiel bei der Propylen-Herstellung eine spezielle Technologie vor Borealis eingesetzt werden. Das Chemie-Unternehmen Borealis hat seinen Sitz in Wien und beschäftigt rund 6800 Mitarbeiter. 2018 erwirtschaftete es einen Umsatz von 8,3 Milliarden Euro. Es gehört mehrheitlich einem staatlichen Investmentfonds aus Abu Dhabi.

Produkte für Markt vor Ort

Mit den Produkten des künftigen Komplexes sollen etwa die Branchen Bau, Automobil und Lacke vor Ort bedient werden. „BASF investiert weiterhin in das Wachstum Indiens“, erklärt Vorstandschef Brudermüller. Derzeit arbeiten für die BASF 2757 Menschen in Indien, das Land trug 2018 etwa 1,4 Milliarden Euro zum Konzernumsatz von 63 Milliarden Euro bei. In dem Land hat das Ludwigshafener Unternehmen zum Beispiel schon in ein Forschungszentrum und eine Fabrik für Autolacke investiert.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 17.10.2019