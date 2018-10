BASF macht sich in China stark und baut das Werk Nanjing weiter aus

Ludwigshafen/Nanjing.Die BASF setzt auf China - und investiert dort kräftig. Im Sommer hatte der Ludwigshafener Chemiekonzern angekündigt, dass er einen zweiten chinesischen Verbundstandort in der Provinz Guangdong bauen will und dafür 8,5 Milliarden Euro in die Hand nimmt. Jetzt gab die BASF Pläne bekannt, dass auch der bereits existierende Verbundstandort Nanjing deutlich erweitert werden soll. Eine

...