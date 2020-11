BASF: Mehr als 400 Kilogramm chemischer Stoffe in den Rhein gelangt

Ludwigshafen.Über die Kläranlage der BASF SE sind in Ludwigshafen am Mittwoch chemische Stoffe in den Rhein gelangt. Das teilte die BASF am Mittwochabend mit. Nach Angaben des Konzerns handelt es sich dabei um rund 200 Kilogramm Melamin und 260 Kilogramm Triisopropanolamin. Die genaue Ursache für die Emission wird derzeit ermittelt. Aufgrund der ausgetretenen Menge und der Verdünnung im Rhein ist laut BASF nicht von einer Gefährdung für Mensch und Umwelt auszugehen.

Melamin und Triisopropanolamin werden laut der Mitteilung als schwach wassergefährdend eingestuft. Weiter heißt es, Melamin ist der Ausgangsstoff für die Herstellung von Melaminharzen, die unter anderem als Leime und Klebstoffe verwendet werden und kann laut BASF die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Triisopropanolamin wird unter anderem als Veredlungsmittel für Textilien und als Beschichtungsmittel für Papier und Holz verwendet und verursacht schwere Augenreizungen.

