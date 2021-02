BASF plant Pilotprojekte für CO2-arme Technologien in Ludwigshafen

Ludwigshafen.BASF und Siemens Energy planen gemeinsame Pilotprojekte, um neue kohlendioxid-arme Technologien zu entwickeln und umzusetzen. Dem Chemiekonzern und dem Spezialisten für Energietechnologie geht es vor allem darum, diese neuen Entwicklung möglichst schnell in der Breite, also in Großanlagen, anwenden zu können. Eine wichtige Rolle soll dabei das BASF-Stammwerk in Ludwigshafen spielen, angepeilt sind dort Projekte für die Wasserstoffproduktion, Wärmepumpen und zur Aufrüstung des Stromnetzes.

Die BASF sieht sich in der Chemiebranche als Vorreiter beim Thema CO2-Reduzierung, genannt Carbon Management. Sie will bis 2030 die Treibhausgas-Emissionen auf dem Niveau von 2018 stabil halten, aber gleichzeitig die Produktion deutlich steigern. Das bedeutet nach BASF-Angaben, dass die Emissionen um voraussichtlich 30 Prozent je produzierter Einheit gesenkt werden. „Das ist sehr ambitioniert“, betonte Vorstandschef Martin Brudermüller bei einer digitalen Veranstaltung des Mannheimer Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW). Um Produktionsprozesse zu entwickeln, bei denen weniger Kohlendioxid anfällt, braucht es neue Technologien – die stecken meist aber noch in der Entwicklungsphase, müssen aber möglichst schnell auf den industriellen Großmaßstab umgesetzt werden.

Gleichzeitig will BASF auch den Einsatz fossiler Brennstoffe reduzieren. Denn die Chemieproduktion erfordert viel Energie – und die soll künftig mehr und mehr aus erneuerbaren Quellen kommen. „Elektrifizierung ist ein großes Thema für uns“, so Brudermüller. Aber auch das ist laut BASF-Chef kein einfaches Ziel. Noch fehle es an der Infrastruktur, um riesige Strommengen etwa aus der Windkraft, nach Ludwigshafen zu bringen. Vor allem aber sei der deutsche Strom im internationalen viel zu teuer, auch wegen der EEG-Umlage. „Wir brauchen eine radikale Reform zur Umlegung der Stromkosten“, sagte Brudermüller beim ZEW.

