BASF sagt Konzerte ab

Ludwigshafen.Wegen der Corona-Pandemie hat die BASF alle öffentlichen Veranstaltungen bis einschließlich 17. Mai abgesagt. Beim Kulturprogramm betrifft dies das Musiktheater für Kinder am 25. April sowie die Konzerte des Aris Quartetts am 26. April und von Jamie Cullum am 7. Mai. Die Tournee von Jamie Cullum wurde auf den Herbst verschoben. Der neue Termin in Ludwigshafen steht noch nicht fest. Die Anilin strich zudem den Erlebnis-Samstag am 9. Mai. Das Besucherzentrum am Tor 2 und die BASF-Schülerlabore bleiben ebenfalls bis 17. Mai geschlossen. Das Unternehmen wird in den nächsten Wochen keine Werksrundfahrten anbieten.

Ausbildungstag gestrichen

Abgesagt wurden auch alle Veranstaltungen des BASF-Genießerkalenders und die Ausbildungsaktionen. Davon betroffen sind unter anderem die Berufsorientierungsveranstaltungen für Schulklassen, die Berufsorientierungspraktika für Schüler sowie der Infotag der Ausbildung am 9. Mai. Die BASF prüft, inwieweit einzelne Ausbildungsveranstaltungen ganz oder teilweise virtuell angeboten werden können. ott

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 07.04.2020