BASF streicht 2000 Stellen

Ludwigshafen.Der Ludwigshafener Chemiekonzern BASF will bis Ende 2022 weltweit 2000 Arbeitsplätze in seiner Dienstleistungseinheit abbauen. Der Bereich „Global Business Services“ wurde zum 1. Januar 2020 etabliert, um Dienstleistungen für die Geschäftseinheiten der BASF zu bündeln. Aktuell sind rund 8400 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in diesen globalen Einheiten beschäftigt. Die Stellenstreichungen sollen ab 2023 jährliche Kosteneinsparungen von mehr als 200 Millionen Euro bringen. Wie stark die einzelnen Standorte von diesen Plänen betroffen sind, dazu machte BASF keine Angaben. Details würden in den kommenden Monaten erarbeitet, teilte der Konzern mit. be

