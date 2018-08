BASF und Brunckstrasse von Evakuierung betroffen

Von der Evakuierungszone wegen der Bombenentschärfung am Sonntag in Ludwigshafen sind auch Teile des BASF-Werksgeländes und die Brunckstrasse betroffen. Wie Feuerwehrchef Stefan Bruck erklärte, werde das Chemieunternehmen die Anlagen nicht herunterfahren, sondern im Notfallmodus weiter betreiben. Zudem werde die BASF-Werksfeuerwehr in erhöhte Bereitschaft versetzt.

Der Straßenbahnverkehr in der Brunckstrasse in die nördlichen Stadtteile wird am Sonntag ab 8 Uhr zu Beginn der Evakuierung eingestellt. Wegen der Bombenentschärfung haben die Behörden eine Sicherheitszone von 1000 Metern rund um den Fundort in der Friesenheimer Brechlochstrasse gezogen. Dabei müssen 18 500 Bewohner ihre Wohnungen verlassen, darunter 180 Personen von zwei Altenheimen in der Luitpoldstrasse. Nicht betroffen ist das Klinikum Ludwigshafen. Als Ausweichquartier für die Bewohner steht am Sonntag ab 8 Uhr die Eberthalle bereit. Sie fasst 3000 bis 4000 Menschen, aber mit so vielen rechnen wir eigentlich nicht", sagte Dieter Feid von der Stadtverwaltung Ludwigshafen

„Wir empfehlen den Bürgerinnen und Bürgern, die Rollläden herunterzulassen und die Türen abzuschließen“, so Feid. Um sicherzustellen, dass alle Anwohner ihre Wohnungen verlassen haben, werde stichpunktartig kontrolliert. Die betroffenen Bürgerinnen und Bürger sowie angrenzende Einrichtungen und Unternehmen werden am Freitag mit Handzetteln informiert.

Mobilitätseingeschränkten Menschen soll geholfen werden. "Wir wissen von etwa 20 bettlägerigen Menschen, die für die Zeit der Entschärfung aus zwei Heimen ins Klinikum umziehen", sagte Feid. Zudem müsse in drei Kirchen im Evakuierungsbereich am Sonntag die Messe ausfallen. Bürgerinnen und Bürger, die ihre Wohnung während der Entschärfung der Bombe nicht aus eigener Kraft verlassen können, haben die Möglichkeit, sich unter der Telefonnummer 5708-6000 bei der Feuerwehr am Freitag von 13 bis 17 Uhr, am Samstag von 9 bis 12 Uhr sowie am Sonntag ab 7 Uhr zu melden. Eine Transportmöglichkeit wird von der Feuerwehr organisiert. Bei Fragen an die Feuerwehr können sich Bürger ebenfalls an diese Telefonnummer wenden.

Die amerikanische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg war am späten Mittwochabend in der Brechlochstraße gefunden worden. Derzeit gehe nach Einschätzung des Kampfmittelräumdienstes von der 500-Kilo-Bombe keine Gefahr aus, so die Stadt Ludwigshafen. Dennoch werde der Fundort vom Kommunalen Vollzugsdienst gesichert und bewacht. Die eigentliche Entschärfung der Bombe beginnt gegen 12 Uhr.