BASF-Vetrauensleute kritisieren Stellenabbau in Ludwigshafen

BASF-Anlagen auf dem Ludwigshafener Werksgelände. © dpa

Ludwigshafen.Die Vertrauensleute in der BASF sehen die Neuausrichtung in der Verwaltung kritisch. Wie berichtet, sieht die BASF vor, einen Großteil interner Dienstleistungen der Einheit „Global Business Service“ in sogenannte Hubs zu bündeln. Damit werden Tätigkeiten, die bisher am Standort Ludwigshafen erbracht werden, künftig in den Shared Service Centern in Berlin, Kuala Lumpur oder Montevideo

