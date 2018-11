BASF will sparen

Ludwigshafen.BASF-Vorstandschef Martin Brudermüller (Bild) will den Ludwigshafener Chemiekonzern mit einer neuen Strategie profitabler machen. Dazu dient unter anderem ein Programm zur Kostensenkung, das ab Ende 2021 jährlich zwei Milliarden Euro zum Ergebnis beitragen soll. Dabei könne es auch zu Stellenstreichungen im Stammwerk Ludwigshafen kommen, räumte Brudermüller ein. Das lasse sich aber auffangen, wenn die BASF wie angepeilt stärker wachse. Die Gewerkschaft IG BCE erwartet bei der Umsetzung der Pläne einen „Kraftakt“ für die Mitarbeiter. An der Börse kam die Strategie nicht gut an: Die BASF-Aktie verlor vier Prozent. be (Bild: dpa)

