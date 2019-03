Bauarbeiten in der Sternstraße

Ludwigshafen.In der Sternstraße müssen Autofahrer in den kommenden Wochen mit Behinderungen und Sperrungen rechnen. Grund dafür ist der Fortgang der Sanierungsarbeiten, wie die Stadt gestern mitteilte. Seit gestern und voraussichtlich bis Donnerstag, 28. März, ist der rechte Fahrstreifen im Abschnitt zwischen Neunkircher Straße und Bastenhorstweg in Richtung Oggersheim gesperrt. In dieser Zeit wird am Fahrbahnrand sowie am Geh- und Radweg gearbeitet. Direkt anschließend soll die Fahrbahn der Sternstraße erneuert werden. Dafür muss die Straße in Richtung BASF voll gesperrt werden. Eine Umleitung wird laut Verwaltung eingerichtet. In Richtung Oggersheim kann der Verkehr zu jeder Zeit zumindest über einen Fahrstreifen rollen. jei

