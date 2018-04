Baucontainer in Serie aufgebrochen

Anzeige

Ludwigshafen.Unbekannte haben reihenweise Baucontainer aufgebrochen und Maschinen und Werkzeug im Wert von rund 15 000 Euro entwendet. Wie die Polizei berichtete, verschafften sich Kriminelle in der Nacht auf gestern Zutritt zu einer Baustelle in der Brunhildenstraße. Aus einem Container entwendeten sie Werkzeug im Wert von 4000 Euro. Bereits in der Nacht auf Donnerstag kam es in der Max-Pechstein-Straße zu vier Aufbrüchen mit einem Gesamtschaden von 10 000 Euro. Daneben knackten Unbekannte in der Stifterstraße das Schloss eines Gartenhäuschens und entwendeten einen Gasofen. Beim Versuch blieb es in der Menzelstraße, wo es den Tätern nicht gelang, ein Rolltor an einem Geräteschuppen der Feuerwehr zu öffnen. Hinweise an die Polizei unter Tel. 0621/963-22 22. jei