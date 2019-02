Bauer tritt im Norden an

Ludwigshafen.Die FDP hat Friedrich Bauer als Kandidaten für die Ortsvorsteherwahl in der Nördlichen Innenstadt aufgestellt. „Aus den vielfältigen Erfahrungen meiner Arbeit habe ich die großen und kleinen Probleme in unserem Stadtteil kennengelernt“, wird Bauer in einer Pressemitteilung des Kreisverbands Ludwigshafen zitiert.

Der 60-Jährige Marktmeister bei der LUKOM ist verheiratet und hat drei Kinder. 2004 zog er in den Ortsbeirat ein, 2009 dann in den Ludwigshafener Stadtrat. Für die FDP-Fraktion sitzt er unter anderem im Werks- und im Umweltausschuss. Zudem ist er Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der Vereine in der Nördlichen Innenstadt.

Als Ziele nennt der Freidemokrat unter anderem mehr Sicherheit an den Haltestellen Heinrich-Pensch-Haus sowie in den Schulen, eine bessere Nahversorgung in West und die Erarbeitung eines Parkraumkonzepts mit der Stadt. Die Wahl der Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher in den Stadtteilen findet in Verbindung mit den Kommunalwahlen am 26. Mai statt. fab

