Baumaschine entwendet

Ludwigshafen.Die Serie von Einbrüchen reißt nicht ab. Aus einer Firma in der Mundenheimer Straße entwendeten die Täter ein Smartphone und 70 Euro, zugleich richteten sie in der Nacht zum Mittwoch einen Sachschaden von mindestens 10 000 Euro an. Wie die Polizei gestern weiter mitteilte, drangen Einbrecher auch in ein Bürogebäude in der Kaiser-Wilhelm-Straße ein. Aus den Lagerräumen entwendeten sie Baumaschinen, deren Wert noch ermittelt wird. In einer Wohnung in der Schützenstraße, die gerade saniert wird, stahlen Unbekannte ebenfalls in der Nacht zum Mittwoch Werkzeug im Wert von 1000 Euro. Zudem waren fünf Gartenhäuschen in einer Kleingartenanlage im Teichgartenweg das Ziel von Einbrechern. Mit massiver Gewalt brachen die Täter die Türen auf, so dass ein Sachschaden von 1500 Euro entstand. Entwendet wurde nichts.

Gescheitert ist hingegen ein Einbruch in der Stifterstraße. Dort versuchten Unbekannte, die Eingangstür zu einer Gaststätte aufzuhebeln. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail an kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

