Baustelle früher fertig

Ludwigshafen.Die Großbaustelle in der Brunckstraße ist einen Tag früher fertig geworden als geplant. Am Donnerstagvormittag entfernte die Verwaltung die Umleitungsschilder. Danach konnte der Verkehr über den sanierten Abschnitt in Richtung Süden rollen. Auf einer 600 Meter langen Strecke zwischen Stern- und Carl-Bosch-Straße wurden die Fahrbahndecke und der Radweg für 320 000 Euro erneuert. Die Arbeiten in der Gegenrichtung waren bei der Verkehrsader zur BASF und in die nördlichen Stadtteile bereits 2018 erfolgt.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 16.08.2019